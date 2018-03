Tesla no sólo señala que el Autopilot estaba activado al momento del choque, sino que también se emitieron varias alertas visuales y sonoras al conductor, y seis segundos antes del impacto, no se detectaron la manos del conductor en el volante. Es decir, los registros del coche muestran que no se tomó ninguna acción a pesar de las diversas advertencias del sistema.