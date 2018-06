Tertsch contra De Prada: 'periodismo farlopero' contra 'pubertad atascada'

De hecho, hoy mismo, en el programa Espejo Público, De Prada no ha dudado en calificar de "periodismo farlopero" la actitud de Tertsch hacia Rusia: "a mí por escribir cosas como éstas [Baños escribió que Rusia no es una amenaza para España], cierto periodismo farlopero, comandado por el señor Tertsch y otra gente de esta calaña me han estado acusando de estar pagado por los rusos. Ellos, como son muy baratos, se piensan que a todos nos pueden pagar".