Terror y acoso sexual en un viaje de Blablacar

Estar con tres desconocidos no siempre es la más cómoda de las experiencias, pero si eres mujer, los tres cretinos -podría introducirse un calificativo más sonoro, también- se conocen entre ellos y encima son tan cretinos como para ponerse a hacer bromas sobre secuestrarte, la cosa empieza a dar miedo: "Voy a contar lo que me acaba de pasar en un viaje de blablar porque tengo una impotencia y un pánico en el cuerpo que es que no sé qué hacer", cuenta la mujer en Twitter.