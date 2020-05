Las terrazas de Vitoria se llenan de actitudes irresponsables

Gorka Urtaran ha publicado un tweet en el que ha asegurado: “Lo de hoy no se puede repetir. Así no avanzamos. La distancia de 2 METROS entre no convivientes hay que respetarla SIEMPRE, también en las terrazas de los bares”. Y es que por momentos algunas zonas de Vitoria parecían estar en un día de pintxopote.