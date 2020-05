Terminó la Asamblea Mundial de la Salud y si hay que hablar de ganador está claro quién fue: China

No sé si os habéis fijado en que la asamblea no ha despertado mucho interés entre los propagandistas habituales, en contraposición a lo que ha ocurrido antes de su celebración. La razón es muy sencilla: Occidente no ha logrado nada más que mínimamente sus intereses. Porque a su pretensión de "investigación independiente" de cómo se ha originado y gestionado la pandemia se añadió "imparcial y objetiva". Vaya hombre, muchos países tenían, y tienen, la mosca detrás de la oreja sobre lo que se pretendía.