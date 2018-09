Teresa Rodriguez responde a Susana Díaz: "Yo no he tardado diez años en acabar la carrera"

La jefa de la Junta,Susana Díaz, había insinuado anteriormente que la líder de Podemos Andalucía, primera en su promoción, no tenía suficientes conocimientos en Economía. Teresa Rodríguez, líder de Podemos Andalucía, ha preguntado a la señora Díaz por la no convergencia de Andalucía con Europa tras recibir desde 1986 más de 100.000 millones de euros de fondos europeos. En su respuesta, la jefa de la Junta ha insinuado que Teresa Rodríguez no tenía suficientes conocimientos en Economía.