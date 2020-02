La tercera pista de Heathrow es ilegal por su impacto climático

Un tribunal británico ha declarado que la tercera pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto londinense de Heathrow no respeta los compromisos del Reino Unido ante el Acuerdo de París, y por lo tanto es ilegal y no se construirá. El Gobierno ha aceptado la decisión y no apelará. La decisión es muy importante, ya que por primera vez un tribunal ha tenido en cuenta la naturaleza vinculante del pacto climático, firmado en 2015 en la capital francesa.