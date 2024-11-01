Teoría de juegos: Andorra contra Nepal

Cuando los economistas aplicamos teoría de juegos a la guerra solemos escoger ejemplos clásicos como la Guerra Fría. Pero a veces los casos más interesantes son aquellos donde el conflicto es tan improbable que el análisis estratégico termina revelando algo sobre la naturaleza misma de los Estados.

Andorra y Nepal. Digamos que entran en guerra porque Nepal compró 1 millón de DVDs a Andorra en 2002 y nunca le llegaron.

A primera vista ya se observa un pequeño detalle. Andorra tiene unos 80.000 habitantes y Nepal ronda los 30 millones. Desde el punto de vista puramente demográfico la guerra parece poco equilibrada. Sin embargo la teoría de juegos rara vez se reduce solo a población / tamaño.

El problema de la distancia

El primer obstáculo estratégico es bastante simple es que los dos países están separados por medio planeta. No sé si sabéis donde está Nepal pero mínimo hay que pillar el bus. Esto introduce lo que en economía llamaríamos un coste de transacción brutal. Para que Nepal invadiera Andorra tendría que ser capaz de proyectar fuerza militar a miles de km atravesando varios países.

Para Andorra el problema es aún más interesante porque su ejército básicamente no existe. Esto genera una situación curiosa donde ninguno de los dos países tiene una forma razonable de iniciar la guerra sin resolver antes un número considerable de problemas logísticos.

La asimetría económica

Aquí aparece el elemento que considero muy interesante. Aunque Nepal es bastante más grande Andorra tiene una renta per cápita muy superior porque es una economía basada en turismo, servicios financieros y comercio. Andorra no tiene ningún incentivo racional para entrar en guerra con nadie porque su principal activo es precisamente la estabilidad.

Nepal, por su parte, tampoco tiene incentivos claros a pesar del lío con los DVDs. Incluso si hipotéticamente pudiera conquistar Andorra el beneficio económico sería muy poco comparado con los costes de vengarse.

La matriz

Si simplificamos el problema a un juego con dos estrategias (liarla o no liarla) la matriz sería algo así (he intentado hacer una captura del excel):

La conclusión es bastante clara. Lo mejor es no liarla.

El tema de la reputación

Además está el tema de la reputación porque un microestado como Andorra depende mucho de su imagen de estabilidad por lo que meterse en una guerra sería un enorme problema económico para su principal industria que es el turismo.

Nepal tampoco tiene muchos incentivos. Es mejor resolver la deuda de otras maneras además de que a día de hoy poco van a usar los DVDs.

Desde el punto de vista de teoría de juegos una guerra Andorra vs. Nepal es un ejemplo de guerra dominada por la irracionalidad estratégica porque los costes serían enormes, los beneficios prácticamente cero y los obstáculos logísticos dignos del medievo.

En economía existe un concepto llamado equilibrio trivial. Hay situaciones donde la mejor estrategia de todos los jugadores es simplemente no hacer nada.