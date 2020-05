La teoría del carro de la compra que determina si eres una buena o una mala persona

"¿Aceptas tu deber de devolver el carro de la compra a pesar de que no ganas nada?", pregunta en la publicación. Y es que en eso se basa la teoría, en si devuelves o no el carro a su sitio a pesar de que no estás obligado. "El carro de la compra es la prueba de fuego definitiva para saber si una persona es capaz de autogobernarse", explica la teoría.