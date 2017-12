Tensiones en el Gobierno sueco por el caos que la inmigración masiva ha generado en el país

La ministra de Economía sueca, Magdalena Andersson, perteneciente al gobernante Partido Socialista de Suecia, ha reconocido en una reciente entrevista el caos global que la inmigración desbocada alentada por su propia formación, en coalición con los ecologistas, ha sembrado en su país. "La integración [de inmigrantes] no funciona como debería. Para mí, es obvio que no podemos aceptar más solicitantes de asilo de los que podemos integrar. No sería bueno ni para las personas que vienen aquí ni para el resto de la sociedad “.