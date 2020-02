Tensión entre Évole y Granados por su libreta con una supuesta contabilidad B del PP  

Sobre esta libreta quiso preguntar Jordi Évole: «En tu casa encontraron una libreta con cantidades y nombres que la Guardia Civil cree que es una contabilidad B del Partido Popular», indica el presentador a Granados. El ex político afirma que «ni aparecen cantidades ni aparece dinero, es decir, ni pone 2000 €, ni pone 3000 €, ni pone 100 000 €…, ni aparecen nombres ni nada por el estilo». Ante la negativa, Évole insiste: «La nota pone: IN, OUT, 300, 200… ¿Tú dices que son personas que entran y salen de actos?»