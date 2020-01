La tensa historia de Let it be, el final de The Beatles

Si escuchas Let it be de The Beatles sin saber nada de sus antecedentes, podrías pensar que es un disco relajado y afectuoso, una especie de regreso al rock & roll informal del grupo, luego de los arreglos arquitectónicos y la pirotecnia estilística de los últimos álbumes. Lejos de eso, fue el proyecto que los destruyó, y el último álbum que editaron. Lennon: "Había que estar allí a las ocho de la mañana… y no se puede hacer música a las ocho de la mañana”.