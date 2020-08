¿Sabíais que tengo más ojos que la media de la población? Y no, no es que tenga tres ojos como Ten Shin Han, el de Dragon Ball. Yo tengo dos, soy muy normalito. Lo que pasa es que el dato de la “media de ojos” no es algo muy descriptivo de la población, de hecho, es un dato bastante inútil. Muchas veces la estadística se usa de forma incompleta o directamente mal. ¡Vamos a verlo!