Tengo una fobia muy grave a la gente fea  

Richard, un hombre de 45 años, con el que trabajaba y al que conozco bien, se ha autodiagnosticado cacofobia, es decir, miedo a lo que él considera gente fea y, por extensión, a las cosas feas. Hace poco hablé con Richard por teléfono sobre cómo es ser crítico hasta la extenuación: "Cuando me subo al tren, tengo que seguir andando (a veces hasta tres vagones) hasta que encuentro gente guapa. No puedo sentarme al lado de una persona fea. No puedo ni estar cerca de ellas. Prefiero ir de pie todo el viaje".