«Tengo 47 años y llevo 5 sin salir de casa. Todo porque la gente me agota y me aburre»

(...) Son los llamados ‘hikkikomori’, un movimiento iniciado en Japón y formado por personas que han escogido el aislamiento voluntario para vivir plácidamente en “su puta casa”, comunicándose, comprando y haciendo las compras a través de internet. «Tengo 47 años. Hace cinco años decidí retirarme y desde entonces prácticamente no salgo de casa en Santiago de Chile. Paso el 90% de mi tiempo encerrado, solo salgo a regar y comprar comida, un par de veces al año de paseo a la playa. Todo principalmente porque la gente me agota y me aburre».