'Tenet', explicada: así funciona la física cuántica y la inversión temporal en la última película de Christopher Nolan

AVISO: Este artículo contiene, como es lógico, grandes spoilers del desarrollo de 'Tenet'. Si has salido del cine de ver 'Tenet' con cara de no haber entendido ni media, no te asustes. Tal y como contamos en nuestra crítica, la última película de Christopher Nolan no solo es inusualmente enrevesada, sino que parece estar especialmente orgullosa de ello. Personajes fríos, explicaciones de la trama que embrollan aún más lo que se está viendo en vez de aclararlo, entornos abstractos y casi ningún asidero emocional. 'Tenet' va a dar mucho que hab