Tenemos una oportunidad. Los niños en la escuela se aburren y así es difícil que aprendan

Los niños no pueden salir ni antes y después del coronavirus . Los niños desean salir y solo pueden hacerlo de la mano de un adulto. Con lo cual es importante que los niños vuelvan a salir, dentro y fuera del coronavirus. Quedarse en casa es una condición nueva, no ser autónomo no lo es. Espero que los niños puedan mostrarnos con la fuerza de este encierro cuánto necesitan más autonomía y libertad.