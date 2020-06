¿Tenemos margen para subir impuestos?

El Gobierno sabe que con la subida de impuestos que planean no recaudaría ni un 5% de los más de 115.000 millones de déficit de 2020. Es que no recaudarían ni la cantidad en la que se desviaron del objetivo de déficit en 2019. Con medidas que ponen más escollos a la recuperación, expoliando a empresas y familias ni siquiera reducirían el déficit excesivo... de 2019. El engaño está en hablar de presión fiscal (ingresos sobre PIB) en vez de esfuerzo fiscal (impuestos pagados sobre renta per cápita) y sin atender la realidad económica del país.