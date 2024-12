El Templo Satánico ofrecerá un programa religioso para alumnos de primaria en Ohio (Eng)

La medida responde a la petición de los padres de una alternativa a la enseñanza religiosa cristiana. "No estamos intentando cerrar la Academia LifeWise", dijo June Everett, ministra ordenada del Templo Satánico, a Cleveland.com. "Pero creo que muchos distritos escolares no se dan cuenta de que cuando abren la puerta a una religión, se la abren a todas". El Templo Satánico es una iglesia "no teísta" reconocida por el IRS cuya misión autodeclarada es promover el pluralismo entre los puntos de vista religiosos y la empatía