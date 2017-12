Teherán (Irán) dejará de exigir a las mujeres vestimenta islámica

La policía de la capital iraní anunció que ya no arrestará a las mujeres que no vistan la vestimenta islámica obligatoria desde la revolución de 1979. "Las que no acaten la vestimenta islámica ya no serán llevadas a centros de detención ni serán procesadas en los tribunales”, dijo el comandante de la policía, general Hossein Rahimi, según el diario reformista Sharq. Las nuevas generaciones de mujeres iraníes en años recientes han estado poniendo a prueba los límites de lo permitido, vistiendo velos más sueltos que no les cubren totalmente el...