El TEDH condena a España a indemnizar a un hombre al que culpó de agredir a la abogada de su exmujer sin oír su versión

El TEDH condenó a España por no escuchar al acusado en una vista oral en la que fue condenado por agredir a la abogada de su exmujer. El juzgado de Castellón lo había absuelto 2 veces por falta de pruebas pero la Audiencia Provincial lo declaró nulo y solicitó que fueran condenados.En la vista no se admitió ninguna prueba y la Fiscalía recordó en que el interrogatorio del exmarido "había sido rechazado y no podía realizarse".La Audiencia le condenó a cárcel, multa e indemnización. El TEDH concluye que España vulneró su derecho a un juicio justo