Técnicos sanitarios: "Los rastreos demuestran que los asintomáticos, en la práctica, no están contagiados"

El presidente del Colegio de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana asegura que el rastreo exhaustivo demuestra que la mayoría de PCR positivas son de "asintomáticos sanos". "Ese trabajo minucioso ya nos está demostrando que los positivos asintomáticos, en la práctica, no están contagiados. Una cosa es haber sido infectado, es decir, haber tenido contacto con el SARS-CoV-2 pero si tus anticuerpos actúan y tú no desarrollas la enfermedad en un período de entre diez y 14 días, no deberías ser considerado como contagiado".