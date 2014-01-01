Técnicos de Hacienda piden a la AEAT que se investigue a Juan Carlos I: quieren saber de dónde sale el dinero para "devolver los préstamos a sus amistades"

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha pedido a la Agencia Tributaria (AEAT) que investigue las actividades y los intereses económicos del Rey Emérito, Juan Carlos I, una vez que se han conocido las informaciones en las que aseguran que el padre de Felipe VI ya “ha devuelto a sus amistades los préstamos que recibió para pagar en febrero de 2021 las declaraciones complementarias del IRPF de 2014 a 2018 por un total de 4.416.757,46 euros”.