edición general
22 meneos
16 clics
Técnicos de Hacienda piden a la AEAT que se investigue a Juan Carlos I: quieren saber de dónde sale el dinero para "devolver los préstamos a sus amistades"

Técnicos de Hacienda piden a la AEAT que se investigue a Juan Carlos I: quieren saber de dónde sale el dinero para "devolver los préstamos a sus amistades"

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha pedido a la Agencia Tributaria (AEAT) que investigue las actividades y los intereses económicos del Rey Emérito, Juan Carlos I, una vez que se han conocido las informaciones en las que aseguran que el padre de Felipe VI ya “ha devuelto a sus amistades los préstamos que recibió para pagar en febrero de 2021 las declaraciones complementarias del IRPF de 2014 a 2018 por un total de 4.416.757,46 euros”.

| etiquetas: hacienda , juan carlos i , gestha , préstamos
20 2 0 K 215 actualidad
10 comentarios
20 2 0 K 215 actualidad
rogerius #7 rogerius
#6 ¿Qué año fue ese? Creo que aún tiene el 2021 y el 2022 sujetos a investigación.
1 K 31
lvalin #8 lvalin
#7 Pues si huyó en 2020, todo eso no le corresponde rendir cuentas de IRPF aqui y todo lo anterior, prescrito.
0 K 10
lvalin #9 lvalin
#8 Ahora, regresa a residir de vuelta a España tras 5 años fuera, fiscalmente limpio de polvo y paja, y con una fortuna legal disfrutable, conseguida en esos años de residencia fuera.
Guarden este comentario.
0 K 10
rogerius #10 rogerius
#8 Habría que ver si completó los 180 días en 2020.
0 K 19
victorjba #2 victorjba
Le ha puesto un pleito a Corinna para que le devuelva los 65 kilos. 65 kilos que no declaró a hacienda en su día, por lo tanto sus regularizaciones no fueron completas y verídicas, así que se podían anular y meterle una inspección del copón. Spoiler: ni de coña.
1 K 24
rogerius #4 rogerius
#2 Al parecer no hay denuncia contra Corinna —oído en Malas Lenguas—, solo infundios propagados por el emérito.
1 K 33
lvalin #3 lvalin
No es residente fiscal en España ahora, tiene la excusa perfecta para no dar explicaciones. ¿Alguien piensa que su residencia fiscal es casual?
0 K 10
rogerius #5 rogerius *
#3 La cuestión es ¿desde cuándo no es residente fiscal en España? ¿Lo es? Si no ¿quiere eso decir que es Abudabidense? xD
0 K 19
lvalin #6 lvalin
#5 Pues lo es desde el año que pasó mas de 180 dias fuera de España y puede demostrar a hacienda que tributa en otro sitio.
Abudabidiense fiscal es un término completamente normalizado por patriotas de banderita en la muñeca :troll:
0 K 10
#1 Tiranoc
<<Podría considerarse un apátrida fiscal>>

Pero si eso es lo más bonito que se le puede decir xD
0 K 8

menéame