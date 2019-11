La tecla perdida de los teclados QWERTY [ENG]  

La máquina de escribir Sholes and Glidden (a veces llamada Remington No. 1) fue la primera máquina de escribir exitosa que se lanzó al mercado (en 1873), y la precursora de la mayoría de las otras máquinas de escribir exitosas. La clave no identificada era, por lo que puedo decir, en este modelo y solo en este modelo. Desapareció en el Remington No. 2 introducido en 1878, para nunca volver a aparecer (en esta forma), y hasta donde yo sé, nunca se encontró en los competidores.