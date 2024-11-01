¡Te mintieron!

“Niño estudia”, te dijeron,

y estudiaste.

“Calla niño”, 

y te callaste,

y así nunca te asomaste

al brocal de lo prohibido.

Eras hombre decidido 

por ajena decisión,

eras sólo una canción

de cuna para un profeta

y ahora eres la silueta

de un crepúsculo vencido

de soles que ya no giran.

¿Y qué harás cuando te digan

“muere, niño”? ¿Morirás?

¿O darás un paso atrás

aunque te llamen cobarde?

Todo naufraga, todo arde,

se ha desatado la guerra.

Los mansos tendrán la tierra,

pero no será esta tarde.

Feindesland, 2009