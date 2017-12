El TC admite el recurso a la ley valenciana que garantiza agua y luz a los más pobres

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) contra la ley valenciana de Pobreza Energética. La impugnación, sin embargo, no paralizará la vigencia de la norma al no haberlo solicitado el abogado del Estado. La disposición permite a la Generalitat Valenciana, gobernada por el PSOE y por Compromís, impedir a las empresas de suministro de agua, electricidad o gas que corten el suministro a familias desfavorecidas. La admisión del recurso no supone la suspensión de la vigencia de la norma