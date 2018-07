Los taxistas de Vigo amenazan con vestir falda si les prohíben usar pantalones cortos

Los taxistas vigueses vestirán con falda si la nueva orden municipal, pendiente aún de aprobación, no contempla el uso del pantalón corto. La nueva normativa destierra del vestuario de los conductores prendas como el chándal, el pantalón corto, la camiseta de tirantes o las chancletas. Sin embargo, no todos los profesionales están de acuerdo. La asociación Élite Taxi de Vigo no quiere que se elimine el pantalón corto y propone que se permita como sucede en otras ciudades españolas.