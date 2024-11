Los tatuajes del nuevo Secretario de Defensa estadounidense (EN)  

Cuando estaba haciendo una serie para Fox Nation hice una entrevista mientras me tatuaba el único tatuador de Belén. Me tatué a Yehweh, Jesús en hebreo. También en mi antebrazo tengo una caricatura política de Benjamin Franklin, efectivamente, de la década de 1760. Es la serpiente Join or Die. Tengo Deus Vult -- Dios lo quiere -- que era el grito de los cruzados en mi bíceps. [...] En mi pecho una cruz de Jerusalén. Israel, el cristianismo y mi fe son cosas que me importan mucho.