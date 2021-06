El ‘tarifazo eléctrico’ existe pero no donde tú crees

Primer hecho: en términos globales, es un juego de suma cero. Según el Gobierno, no se incrementa, por tanto, el coste de nuestra factura. ¿Eso significa que no haya tarifazo? No. Sino que, de haberlo, el tarifazo no está ahí. No está en la reforma en sí. Sin embargo, hay motivo para la queja, pues en dos de los tres periodos horarios, los precios de la energía son caros. La discriminación horaria entra en nuestras casas de forma obligatoria, sin pedagogía ninguna, dejando cómo único periodo barato entre semana el tramo desde las 00.00 horas.