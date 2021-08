¿Por qué tantos políticos mienten en sus currículums?

Engañar con currículums maquillados, masters que nunca se hicieron, titulaciones inexistentes o postgrados en Harvard sin haber salido de la provincia de Madrid, no es una moda reciente a la que se haya apuntado la clase política. La titulitis, o propensión a atribuirse méritos académicos ficticios, es un rasgo propio del deseo de destacar de quienes no se gustan a sí mismos y se inventan titulaciones que compensen su mediocridad. Este hábito tan malsano para la ética, no distingue bandos ni colores