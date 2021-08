Si tanto te molesta que la gente prefiera ser funcionaria a trabajar para ti, ¡reinvéntate!

Si no pones suficiente atención y empeño, la gente no sabrá lo que se está perdiendo por no trabajar en tu empresa. Y eso sería una verdadera lástima. Con esas ofertas opacas y llenas de eufemismos cuyo verdadero significado los trabajadores no llegan a descubrir hasta que es demasiado tarde no vas a ningún sitio. Tu empresa vale mucho más, sé transparente y consigue que la gente confíe en ti.