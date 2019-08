Tanto hombres como mujeres suelen sentir más empatía por el acosador sexual que por la víctima

Un grupo de psicólogos británicos y australianos descubrió que el enjuiciamiento de las víctimas de acoso sexual (victimización) depende significativamente de la actitud de los extraños hacia el delincuente. Según un artículo publicado en Psychology of Women Quarterly, si las personas evalúan la situación de acoso desde el punto de vista del agresor, no de la víctima, sentirán más empatía por él.