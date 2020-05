Tango, quiniela y timba: la interpretación porteña de los sueños

Es viernes por la mañana, en Alemania, me despierto recordando un sueño. Estaba nadando en un lago cristalino y veía nítidamente peces nadando a mi alrededor. El sueño era tan claro y lindo. Le cuento a mi novia alemana de mi sueño y seguidamente le digo: tendría que jugar al 19. Ella me miró como diciendo: esa última parte no entendí, y ahí le pregunté: ¿acá no se puede jugar a la «quiniela»? En nuestro «arte porteño de vivir», tenemos la capacidad de interpretar nuestros sueños y relacionarlo directamente con un número del 0 al 99.