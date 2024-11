Tal vez Bluesky ha "ganado" [ENG]

Noviembre ha sido un asco hasta ahora. Una de las ventajas de esta terrible tontería es que más gente está huyendo de X. Muchos están eligiendo Bluesky. He visto un montón de opiniones sobre esto recientemente, pero sigo viendo cosas con las que no estoy de acuerdo. Me imagino que es una excusa suficiente para escribir más sobre esta red social de culos raros. Al escribir sobre Bluesky, he visto a gente mencionar que es federado o descentralizado. Estoy aquí para decirte que actualmente no es ni lo uno ni lo otro.