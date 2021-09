El tabú de la prostitución (el mito del 80% es trata)

En mi anterior artículo, El tabú de la violencia en la pareja, expliqué cómo, cuando queremos conocer un fenómeno tabú en la sociedad, no es bueno hacer caso de los medios de comunicación ni de las creencias de la sociedad, porque ambas colaboran de la distorsión que se genera en torno a este tabú. Tampoco es adecuado extrapolar a toda la sociedad nuestras experiencias personales, porque pueden no ser generalizables a otras personas o lugares. Como alternativa, indiqué que la mejor opción es guiarse por los estudios científicos, pues ellos poseen métodos superiores a los nuestros para poder esclarecer, con más eficacia, el complejo asunto objeto de estudio.

Hoy quiero contaros acerca de un mito que pulula por nuestra sociedad y del que, cómo no, los medios de comunicación se hacen constantemente eco. El mito dice así: el 80% (o más) de la prostitución es trata. Para comprobar cuánto de presente está este mito en los medios os dejaré algunos ejemplos: una campaña de Mediaset, una noticia de Antena 3, otra de Onda Cero del inspector José Nieto (jefe del Cuerpo Nacional de Policía), otra de Europa Press, otra del ABC, otra de El País, otra de El Deia, otra de El Diario, y otra de Anesvad.

Creo que nueve ejemplos son suficientes, pero si queréis comprobar cuánto de extendido está este mito en la red -en los medios de comunicación-, os invito a escribir en Google “el 80% de la prostitución es trata” y comprobad los resultados.

Sin embargo, a pesar de la extensión de esta creencia, ¿qué hay de verdad en este mito? ¿Son realmente el 80% de las prostitutas víctimas de trata de personas? Para realizar este análisis me he basado en los aportes de Raj Redlich (aquí su canal de youtube, y aquí su Twitter, los cuales os recomiendo encarecidamente si queréis saber más sobre mitos de la prostitución).

El primer estudio que aporta Redlich es este del 2010 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Siendo la trata un negocio oculto, las cifras que se vayan a manejar han de ser aproximaciones. De este modo, el estudio realiza las siguientes inferencias:

Según una estimación del número de mujeres que venden servicios sexuales en 25 países europeos (que comprende el 74% de la población europea total) la población en situación de prostitución es de aproximadamente 700.000 mujeres, es decir, el 0,63% de las mujeres adultas (15 a 49 años) de esos países. Haciendo una extrapolación a la totalidad de la población de Europa, se llegaría a un total de aproximadamente un millón de prostitutas. (…) Según estimaciones de la OIT, en 2005 había como mínimo 279.000 personas víctimas de la trata para todos los fines en Europa y América del Norte. Sobre la base de los datos reunidos por la UNODC, en 2006 había un total de 7.300 víctimas identificadas en Europa occidental y central. Considerando que se identifica a alrededor de una de cada 20 víctimas de la trata, su número en Europa ascendería a 140.000, aproximadamente.

Para que estos datos concuerden con el número de mujeres prostituidas en toda Europa (véase el recuadro), alrededor de una de cada siete sería víctima de la trata. La cifra es elevada, pero verosímil.

Por tanto, tenemos que la cifra aproximada que maneja las Naciones Unidas es que el 14,28% de las prostitutas europeas son víctimas de trata.

El segundo estudio que aporta Redlich es este del 2005, hecho para el Parlamento Europeo. En él se estiman el número de víctimas de trata en España -mediante datos procedentes del Ministerio del Interior, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil- en torno a un mínimo de 7.500 y un máximo de 15.000 en el año 2002.

Si acudimos a este informe del 2007 del Boletín Oficial de las Cortes Generales, podemos comprobar cómo la cifra estimada de prostitutas en nuestro país es de 400.000:

En nuestro país hay 15 millones de varones potenciales clientes de 400.000 prostitutas o una por cada 38 hombres.

Por otra parte, si acudimos a este otro informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, podemos observar cómo el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO) en su informe de situación de la “Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual” del año 2012, estima que el número de mujeres que se dedican a la prostitución es de 45.000:

En este sentido, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO), en el informe de situación de la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual correspondiente a 2012, en base a la información policial recogida en los últimos años y con la perspectiva económica que genera la industria del sexo, realiza una estimación del número de mujeres en situación de prostitución en España, señalando que éste es de aproximadamente 45.000.

Por tanto, si nos fiamos de las estimaciones de las Cortes Generales y presuponemos por lo alto un número de víctimas de trata de 15.000 en España, tendríamos que un 3,75% de las prostitutas en nuestro país serían víctimas; por otro lado, si nos fiamos del informe del CITCO presuponiendo la cifra de 15.000 víctimas, tendríamos que serían un 33,33%.

De momento han salido 3 cifras: 14,28% según las Naciones Unidas, 3,75% del cálculo de las Cortes Generales y 33,33% del cálculo del CITCO. Ninguna de estas cifras se acerca, ni remotamente, a la cifra del 80% repetida hasta la saciedad en los medios de comunicación.

Lo peor de todo es que no solamente los medios de comunicación se hacen eco del mito, sino que también la policía participa del mismo. Aquí tenemos al inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) haciendo las siguientes declaraciones:

No hay que ser radical. No podemos decir que el 100% de las mujeres que estén en un club, en un piso, que estén ejerciendo prostitución estén siendo esclavas. Es imposible. Hay que abrir un abanico y nosotros llevamos estudiando el tema desde hace tiempo y estamos pensando que un 80-85% de las mujeres pueden ser esclavas sexuales. El resto quizás no.

¿En qué fuentes se basa la policía para hacer estas afirmaciones? En este punto dejaré transcritas las palabras de Raj Redlich en su vídeo del Mito del 80%:

¿Os acordáis del “Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado” que estimaba 45.000 trabajadoras full-service (prostitutas) en España? El CITCO es una subdirección general dependiente de la Secretaría de Estado y Seguridad, es el órgano de inteligencia que recoge información para diseñar estrategias de lucha contra el crimen y, de hecho, tiene informes que integran los datos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado relativos a la trata de personas para fines de explotación sexual. En su Memoria del 2016 podéis leer que se identificaron unas 600 víctimas. ¿Recordáis que la OIT estimaba que solamente se consiguen identificar a 1 de cada 20 víctimas? Pues en este balance, el CITCO dice que ha detectado unas 12.000 personas en situación de riesgo. Exactamente 20 veces más que las identificadas, tal y como predecía el informe de UNODC. ¿Recordáis que este informe estima que 1 de cada 7 trabajadoras sexuales son víctimas de trata? ¿Y recordáis que se estiman una 100.000 full-service (prostitutas) en España? Pues las 12.000 personas que detecta el CITCO representan el 12%, casi exactamente 1 de cada 7, tal cual predice el 14% del informe de Naciones Unidas. ¡Vamos!, que Nieto o se ha liado o estaba invocando al mito del 80%.

Redlich continúa con una importante aclaración:

Brevemente, he oído al investigador Uroz Olivares decir que 1/3 de las full-service (prostitutas) españolas podrían ser víctima de trata. Nunca explica por qué, pero creo que asume que en estas 12.000 a 16.000 detecciones anuales del CITCO no hay reidentificación, por lo que con el ciclo de rotación promedio de 2 años que calcula la OIT (Organización Nacional del Trabajo), son una población constante de 30.000 víctimas, que sobre 100.000 trabajadoras nacionales, representan el 30%. Esta proporción es razonable como cifra techo.

Aquí me gustaría hacer una aclaración. Observo que Redlich, en este punto, utiliza la cifra de “100.000 trabajadoras nacionales”. Desconozco por qué utiliza esta cifra y no las 45.000 del CITCO o las 400.000 de las Cortes Generales. Quizás pueda ser porque ambas cifras le parecen exageradas y ha optado por una más razonable, o quizás en otros vídeos o estudios considere que esta cifra es más cercana a la realidad (aunque él considera que la cifra de 14% de víctimas es la que es más acertada). Sea como sea, si obtásemos por lo bajo en cuanto al número de prostitutas (45.000), y por lo alto en cuanto al número de víctimas (30.000), el porcentaje daría 66,66%. Por el contrario, si obtásemos por lo alto en cuanto al número de prostitutas (400.000) y por lo alto en cuanto al número de víctimas (30.000) el porcentaje sería 7,5%. Aunque sí que es cierto que, si diésemos por válida la cifra de 66,66%, esta no está tremendamente alejada del 80%, sigue habiendo 14 puntos de diferencia y habría que preguntar a los medios y a la policía que por qué inflan las cifras. Por otro lado, si diésemos por válida la cifra del 7,5%, directamente se encontraría en las antípodas del 80% y esta última sería algo completamente inventado. Por último, si diésemos por válida la cifra del 14% que Radlich considera que es la más certera (por supuesto, siempre de manera aproximada), de nuevo nos encontraríamos que la distancia con 80 es muy grande.

En otras palabras, no hay motivo para pensar que en España haya un 80% de trata. Los datos no cuadran. Si nos fuésemos a lo más arriba posible multiplicando por 2 la cifra de 15.000 víctimas que daba el Parlamento Europeo (debido a que no hay reidentificación) y tomamos como referencia la cifra de 45.000 prostitutas, entonces tenemos que la cantidad más alta posible son 66,66%; si en vez de 45.000 tomamos como referencia 400.000, tendríamos un 7,5%; si nos vamos a una cifra más moderada como 100.000 prostitutas, tendríamos que son el 30%, y si nos fiamos de los datos de las Naciones Unidas serían 14% (esta parece ser que es la cifra que más se suele citar en los estudios realizados). Aun así, sea como sea, lo único en lo que podemos estar de acuerdo es en que no hay un 80% de personas víctimas de trata. Este dato es inventado, y es preocupante cómo los políticos y los medios de comunicación lo utilizan sin ningún tipo de vergüenza.

Pero, ¿de dónde viene esta cifra? ¿Cuál es el origen del mito del 80%? Para ello nos debemos remontar a esta entrevista del 2009 (min. 31:50) en la BBC Radio, en la que Fiona Mactaggart (parlamentaria laborista) está hablando sobre un proyecto de ley para condenar a los clientes. Os dejo transcrita la entrevista en castellano (Aviso: la traducción no está hecha por mí, sino que me ceñiré a la traducción en castellano del enlace de arriba):

— Presentador (P): Quería plantear todo esto a Fina MacTaggart, la exminista de Interior que es una defensora de la propuesta de ley. Empecé recordándole que expuso que cerca del 80% de mujeres en prostitución están controlada por su traficante de drogas, su proxeneta o su tratante. Quería preguntarle de dónde viene ese número.

— MacTaggart (M): Aquí es, inevitablemente, muy complicado obtener números exactos, pero se trata de una combinación de estudios, muchos dirigidos por universidades y eso, que están citados en el documento del Ministerio del Interior “Paying the Price”. Es muy difícil obtener cifras precisas de algo que es una actividad ilegal en muchas de sus manifestaciones; sin embargo, creo que todos los estudios que se han hecho apuntan en la misma dirección.

— P: Pero, ¿qué piensa de la investigación telefónica de Julia O’Connel Davidson, que muestra cómo ciertos servicios sexuales no estaban disponible en muchos establecimientos?

— M: no soy una académica, pero una de las cosas de las que me he dado cuenta es que los académicos en este campo parte de una posición y tienden a buscar evidencia que apoye esta posición.

— P: de acuerdo, ha sugerido que los académicos seleccionan y escogen sus datos, pero me pregunto si los políticos también seleccionan y escogen sus datos. Su investigadora nos ha enviado una fuente que dice que entre el 80% y el 90% de toda la prostitución está controlada por proxenetas. La hemos comprobado y se refiere a un estudio sobre prostitutas callejeras en San Francisco en 1982, que posiblemente no tiene relevancia en la vivencia del Reino Unido.

— M: Completamente, puede que no. Lo siento, no le pedí que le enviase esa información. Pero los estudios que le he citado son todo estudios que están como evidencia en el documento del Ministerio del Interior “Paying the Price”.

En este punto me gustaría citar a Redlich. Nos dice lo siguiente:

He buscado el estudio y solo he encontrado a Melissa Farley citando a la directora de la organización antiprostitución Whisper, Evelina Giobbe, que señala que el 80-90% de las mujeres a las que asistían estaban controladas por un tercero. Lo de que Farley es un fraude sin rigor científico lo dejamos para otro vídeo, amén de que otros investigadores como Marcus, contradicen esta epidemia de proxenetismo (aquí el estudio). (…) MacTaggart, básicamente, está citando un montón de paja que no tiene nada que ver con el tema del 80%. Todo basura estigmatizante tratando de describir el trabajo sexual como una realidad homogénea y miserable de inmigrantes drogadictos, para desviar la atención de los datos que la contradicen, que según ella estos datos estarían “cherrypickeados” por otros investigadores que habrían escogido una evidencia incompleta para demostrar su posición sesgada. O sea, lo que está haciendo ella misma.

El corte de la entrevista continúa:

— M: ...Lo siento, no le pedí que le enviase esa información. Pero los estudios que le he citado son todo estudios que están como evidencia en el documento del Ministerio del Interior “Paying the Price”.

— P: Pero tendían a omitir la distinción entre mujeres extranjeras. Hay evidencia contundente de que sobre el 80% de prostitutas son extranjeras, hay bastante evidencia, pero omiten la distinción entre mujeres extranjeras y mujeres tratadas.

— M: Si se fija en el informe de Sigma Huda, que es la relatora de trata de Naciones Unidas, una de las cosas que dice es que la experiencia de ser prostituta es análoga a la experiencia de ser tratada, por la falta de control que la mayoría de mujeres prostituidas tienen sobre sus vidas. Las mujeres adictas a las drogas, en las que estoy especialmente interesada, que constituyen la experiencia británica de prostitución callejera más común, están controladas por su adicción, sus traficantes y sus proxenetas.

— P: pero la prostitución callejera no es representativa de toda la prostitución.

— M: Nunca dije que lo fuese.

— P: Estoy interesado, de nuevo… Usted citó estas cifras tan elevadas, 80% de mujeres controladas para el lucro de otros.

— M: No, eso no es lo que dije. Dije controladas por sus proxenetas, sus tratantes o sus traficantes. Y…, ¿está un traficante controlando la vida de todo el mundo para lucro de otros? No estoy segura. Pero, desde luego, controla sus vidas.

— P: Fiona MacTaggart, volvimos al informe del Ministerio del Interior “Paying the Price” al que se refería y no pudimos encontrar la cifra del 80% de prostitutas controladas por sus proxenetas, traficante o tratantes. Sí que encontramos la afirmación de que la trata tiene lugar a escala mucho menor que el tráfico ilegal de migrantes. También obtuvimos una declaración de la policía local que creía que el 70% de las prostitutas callejeras de Londres eran extranjeras. El Ministerio del Interior nos dijo que no avala ni usa la cifra de que el 80% de prostitutas estén controladas por otros.

MacTaggart, en enero de 2008 en la Cámara de los Comunes, declaró lo siguiente:

I argue that all women in prostitution are the victims of trafficking, whether they have come from another country or this one, because of the route that they have taken into prostitution, which almost always involves coercion, enforced addiction to drugs and violence from their pimps or traffickers. It is important for us to understand that the experience of the prostituted woman is one of being trafficked, whether she was born in Moldova or Manchester.

Como Redlich indica, a pesar de que la leyenda del 80% ya era tímidamente divulgada desde algunas organizaciones, su génesis, su instauración en el imaginario colectivo, ocurre aquí, en las declaraciones de MacTaggart, que, como nos cuenta Xeno Shenlong en su propio vídeo:

Cuando MacTaggart dio estas cifras en su país de origen, se produjo un escándalo por su falta de rigor y su evidente manipulación, pero eso no impidió que el feminismo oportunista repitiese la misma jugada en España, esta vez, con éxito.

Xenlong también señala:

La estadística del 80% procede de una larga cadena de artículos que se citan unos a otros sin haber realizado ningún estudio propio.

Por su parte, Redlich continúa:

Este es un precedente de la adopción política, de una versión capciosa y fundada en mentiras del discurso, importado por académicos estadounidenses como Macquinon, ideólogos que le habían colado el cuento a los países nórdicos a través de estas organizaciones, que comenzaban a utilizar estadísticas falaces para afrontar debates más duros contra el escepticismo del resto de Europa.

Para finalizar, como comprobamos al inicio del artículo, este bulo del 80% progresivamente fue adoptado por los políticos españoles y los medios de comunicación de masas. La pregunta que uno puede hacerse es: ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué fin se persigue al difundir este bulo? No cabe duda de que la prostitución ha sido objeto de debate durante siglos, y parece ser que no dejará de serlo. Siempre que nos informamos de ella a través de los medios, estos, única y exclusivamente, nos informan del submundo que hay dentro de ella, dando la sensación de que toda la prostitución es eso y colaborando así de las ideas preconcebidas que hay en torno a este mundillo. Hoy en día parece que ya no se pone la mirada en la prostituta (por lo menos de cara a la galería) como una “mujer de mala vida”, lagartona, culpable de la destrucción de muchos matrimonios y de la moral imperante; ahora el demonio está en el cliente. Ellos son los culpables de que exista esta lacra del 80% (o más) de trata de personas. Pareciese que aunque la forma ha cambiado, el contenido siguiese siendo el mismo: la prostitución, para muchas personas, es un problema. ¿Pero es un problema solamente porque hay mujeres, en torno a un probable 14%, que son esclavas o mujeres que la eligen como una vía de dinero rápido ante una situación económica desesperada?, ¿o quizás también hay algo más profundo detrás de la fabricación de estos mitos y esta visión tan exageradamente turbia de este complejo mundo? Algo relacionado con la moral, el puritanismo, la competición intrasexual, etc. Ahí dejo la pregunta.

Si el artículo tiene éxito, estoy planteándome documentarme de otras cuestiones de la prostitución y escribir otro artículo para ampliar la perspectiva. Sospecho que el estrato social donde se da la mayor parte de la trata es en los estratos sociales bajos. Sospecho que el número de mujeres que se dedican a la prostitución por una situación económica desesperada no son tantas como nos hacen creer. Quiero documentarme acerca de si realmente las prostitutas tienen muchos problemas mentales o si realmente tienen tantos como el resto de la población. También quiero averiguar cuáles son las motivaciones que mueven a los clientes a acudir a una prostituta y qué resultados están obteniendo los países abolicionistas de la prostitución. Pero esto será otro día.