TabNine, autocompletador de código con IA [ENG]

Los programadores estamos acostumbrados a usar autocompletadores de código que nos muestran los métodos disponibles en la clase del objeto al que nos estemos refiriendo, o variables definidas, etc. TabNine es un autocompletador (disponible para varios editores, como SublimeText o VSCode) pero que no limita a ayudar con la sentencia que estemos editando sino que sugiere bloques de texto completos, por ejemplo en python si empezamos con "with open", las sugerencias incluyen operaciones típicas con ficheros.