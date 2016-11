SYRIZA perdería dos tercios de sus diputados en Grecia según el último sondeo público oficial [EN]

11 meneos 33 clics

El partido socialdemócrata griego SYRIZA perdería dos de cada tres diputados en caso de celebrarse elecciones, constituyéndose una mayoría absoluta del partido ND. Esta disminución de la intención de voto de un 35'5% a un 18% no implicaría un aumento sensible del voto a otras opciones políticas, excepto al partido conservador ND que aumentaría del 28'1% a un 42% en intención de voto.