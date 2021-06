SwissTransfer: una gran alternativa europea a WeTransfer: 100% gratis, hasta 50 GB y sin publicidad

Cuando queremos enviar un archivo rápidamente por Internet, solemos recurrir a plataformas de almacenamiento en Internet como Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc. Si no queremos subir el archivo a nuestro servicio de almacenamiento porque ya lo tenemos lleno, la alternativa más usada suele ser WeTransfer. Sin embargo, esta no es la mejor, ya que hay una que nos permite subir archivos 25 veces más grandes, además de tener otras ventajas. Hablamos de Swisstransfer, un servicio de almacenamiento en la nube de la empresa Infomaniak que lleva...