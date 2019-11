Susana Díaz desata la indignación con sus palabras sobre 'Pepe y Manolo' tras la sentencia de los ERE

"Yo creo que en esta sentencia no se ha valorado que Pepe y Manolo no se han llevado un duro", respondió Susana Díaz al ser preguntada en 'La Sexta' si consideraba justa la sentencia de los ERE. "El dinero no está ni en el bolsillo de Pepe ni en el bolsillo de Manolo", insistía alegando que no ha habido condena por enriquecimiento ilícito.