Esta inclemencia climatológica no impide que Daniel Schetter, más conocido como "Surfer Dan", abandone su pasión de coger olas en invierno; es tal su dedicación al surf, que no puede practicarlo sólo en primavera y verano. Mientras la mayoría del mundo se resguarda del temporal en sus casas, Daniel decide pasar un día surfeando en "The Grat Lakes", una agrupación de lagos situados en la frontera entre EEUU y Canadá.