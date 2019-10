El Supremo tumba el último intento de la familia Franco para impedir la exhumación

El Tribunal Supremo ha tumbado el último intento de la familia Franco para retrasar la exhumación, aunque todavía no puede sacar el cadáver del dictador del Valle de los Caídos. Los jueces han resuelto la petición de aclaración realizada sobre la sentencia de hace unos días, recordando que el prior no puede impedir la exhumación, pero todavía no ha resueltos otros tres recursos que todavía mantienen suspendida de forma cautelar toda la operación.