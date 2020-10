El Supremo confirma que Mariano Rajoy mintió al negar la caja b del PP

El Tribunal Supremo ha corroborado en en su sentencia que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mintió cuando negó en su declaración como testigo, durante el juicio por la primera época de la Gürtel, tanto la existencia de la caja b en el PP como el cobro de sobresueldos, porque no cuestiona este aspecto de la sentencia de la Audiencia Nacional.El alto Tribunal no cuestiona la sentencia de la AN que consideró que los testimonios de Rajoy, Arenas, Cascos o García Escudero "no fueron creíbles" al negar la caja b y el cobro de sobresueldos.