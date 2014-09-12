Supermodelos medievales [Eng]  

Esta entrada está dedicada a un tipo de manuscrito medieval particularmente atractivo y raro: el libro de modelos. Un deleite para la vista, el objeto está repleto de dibujos y pinturas que servían para mostrar a escribas e iluminadores cómo decorar letras, pintar iniciales o añadir grandes secciones decorativas a la página. Dentro de esta tradición, se pueden distinguir dos tipos de libros de modelos. Algunos funcionaban como manuales de instrucciones. En estos libros, los dibujos podían ir acompañados de una narración o explicación que instru