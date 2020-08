Casi nadie piensa de sí mismo que es un idiota. Es más, no todos piensan de un idiota que, efectivamente, lo es; porque quizás tenga familiares y amistades que, muy probablemente, no tendrán tan mal concepto de su pariente o amigo. ... Tendemos a percibir los sesgos en los juicios de los demás, mientras que no los percibimos en nosotros mismos.