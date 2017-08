Super-olas de calor de 55 °C surgirán si el calentamiento global continúa (ING)

Un estudio del Centro Común de Investigación (CCI) - el servicio de ciencia de la Comisión Europea - analiza la interacción entre la humedad y el calor. La novedad de este estudio es que mira no sólo la temperatura sino también la humedad relativa para estimar la magnitud y el impacto de las olas de calor. Si las temperaturas suben más de un 4 ° C aparecerán superolas de calor de 55 ° C en algunas regiones de Europa, aumentando la muerte de los mayores de 65 años. En español: goo.gl/f1bpkr Más: goo.gl/qwZkk8