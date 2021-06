El sumario secreto de Kitchen implica a Soraya Sáenz de Santamaría

No solo apuntan a Sáenz de Santamaría algunos imputados, también algunos testigos e incluso anotaciones en agendas de Villarejo. No obstante, no es el nombre de la exvicepresidenta lo que aparece, sino su apelativo: “La enana”. El papel de Sáenz de Santamaría, no obstante, no termina ahí. Según las fuentes consultadas por la Cadena Ser, en la supuesta operación de espionaje a Bárcenas también estaba involucrado el CNI, sobre el que mandaba la exvicepresidenta y cuyos agentes son mencionados como “los cecilios”.