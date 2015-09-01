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El suicidario tiene miedo, digo, miedo ante la nada que va a atraer hacia sí mismo, pero que no le va a consolar, miedo también ante la sociedad que le condena...

Quien considere la idea de la muerte voluntaria, siquiera sea por algunos momentos o por puro ánimo de distracción, se sorprenderá del obstinado interés de la sociedad por la suerte final de quien la intenta. Se trata de la misma sociedad que se ha ocupado bien poco de su ser y de su existencia. Se hace estallar una guerra: le llamarán a filas y le ordenarán mantenerse firme en medio de sangre y hierro. Le ha quitado el trabajo después de haberlo educado para él: ahora está en el paro, se le paga con limosnas que consume consumiendo..

| etiquetas: jean amery , levantar , mano , contra , uno mismo , noelia , suicidio
3 1 1 K 11 sabíasque
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JackNorte #1 JackNorte
"Uruguay legalizó la eutanasia mediante la Ley 20.431, promulgada el 24 de octubre de 2025, convirtiéndose en el primer país de América Latina en aprobarla vía legislativa. La norma permite a personas mayores de edad, psíquicamente aptas y con enfermedades incurables/irreversibles o sufrimientos insoportables solicitar la muerte asistida."
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menéame