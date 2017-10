De Studio Ghibli a Your Name: el anime busca su sitio en la cartelera española

¿La gente prefiere ver Emoji: la película antes que una cinta con reconocimiento en todo Asia? Your Name ha cambiado el paradigma del anime japonés. Denostado por las salas y por el público, empieza ahora a colarse entre las opciones del consumidor. Algo está cambiando en la distribución de cine de animación japonesa en España, pero aún queda mucho camino por recorrer. El éxito de Your Name ha abierto la puerta a nuevos estrenos, y a un cambio sustancial en el modelo y la gestión de estos lanzamientos.