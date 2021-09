Stronghold Digital Mining compra su propia central eléctrica para minar Bitcoin

El principal motivo de que la mayoría de los usuarios no pongan a minar sus equipos es el elevado coste de la electricidad, lo que reduce notablemente los beneficios. Si esto no es rentable para un particular, salvo que pinche la luz, claro, las grandes compañías lo que hacen es establecer sus "bases" en localizaciones concretas donde el coste de la energía es de los más bajos del mundo, pero hoy conocemos que la compañía minera Stronghold Digital Mining ha ido un paso más allá, ha comprado su propia central eléctrica en la propia ciudad.