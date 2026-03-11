"Strike" y "Undefeated": nuevos polémicos vídeos de propaganda de la Casa Blanca

Vídeo ("STRIKE"): twitter.com/WhiteHouse/status/2031895801064985021

"What a strike!", dice el primero de los videos mientras suena "Free Bird" de Lynyrd Skynyrd

La Casa Blanca reproduce mediante inteligencia artificial el meme de las "animaciones de bolos ofensivas" que se viralizó en 2022:

Y lo publica después de haberse confirmado que un misil Tomahawk asesinó a más de 150 niñas en el colegio de Minab y de que las investigaciones preliminares del propio Pentágono hubieran declarado lo que todos sabíamos: la responsabilidad de USA en el ataque.

Días después de que se viralizara el vídeo de propaganda iraní que ya le achacaba la autoría del crimen a EEUU:

Mientras la propaganda de la Casa Blanca celebra la "eficacia" del ejercito americano, la de la CNN afirma que "el ejército estadounidense atacó accidentalmente una escuela de primaria iraní".

Accidente, señalan, debido a outdated information ("información desactualizada").

Y tan desactualizada (The New York Times):

"Una investigación visual realizada por The Times reveló que el edificio que albergaba la escuela había estado separado de la base militar por una valla entre 2013 y 2016".

Imágenes satelitales revisadas por The Times mostraron que se habían retirado las torres de vigilancia que antes se alzaban cerca del edificio, se habían abierto tres entradas públicas a la escuela, se había despejado el terreno y se habían pintado sobre asfalto las áreas de juego, incluyendo un campo deportivo, y las paredes estaban pintadas de azul y rosa.

[...]

Cuando los datos de objetivos de la Agencia de Inteligencia de Defensa son antiguos, se espera que los oficiales de inteligencia utilicen imágenes o datos de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial para actualizar y verificar el objetivo".

Demasiados accidentes...

Demasiados como para atreverse a declarar en sentido heróico "what a strike!" y convertir en meme o en una "partida de la Wii" lo que en muchos de los casos representan crímenes de guerra:

Vídeo ("UNDEFEATED"): twitter.com/WhiteHouse/status/2032115039985881556

¡Qué golpe!

Sí.

Contra el derecho internacional, concretamente.